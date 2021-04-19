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Жесткий ответ УЕФА Суперлиге: драконовские санкции и реформа ЛЧ

19 апреля 2021, 16:33
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Александер Чеферин назвал основателей Суперлиги "грязной дюжиной".

В УЕФА ответили на создание Суперлиги
В УЕФА ответили на появление Суперлиги / фото: lenta-ua.net

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение кардинально реформировать формат розыгрыша Лиги чемпионов.

Как пишет Deutsche Welle, заявление УЕФА появилось сразу после объявления топ-клубами Европы о создании Суперлиги.

Согласно нововведениям от УЕФА, с 2024 года в Лиге чмепионов будет принимать участие 36 команд (вместо 32-х) и не будет группового раунда.

Также будут предоставлены места для элитных клубов, которые провалили квалификацию.

Помимо этого не будет группового этапа и вместо него будет одна лига, где восемь лучших команд пройдут в плей-офф. Остальные примут участие в новом отборочном раунде плей-офф.

Новый формат турнира гарантирует всем командам по 10 поединков, что поможет клубам увеличить их доход.

Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин жестко отреагировал на заявление ведущих клубов о создании независимого турнира – Суперлиги.

"На мой взгляд, эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола. И мы не позволим наши ценности отобрать их у нас", – сказал Чеферин.

Он подчеркнул, что УЕФА распределяет практически 90% всех доходов на финансирование молодежных, любительских, женских команд, финансирование детского фонд.

"Если кто-то думает, что в Суперлиге деньги – мы направляем деньги на помощь всем подразделениям футбола. В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины – не хочу называть ее грязной дюжиной. А мы занимаемся развитием футбола. Для некоторых не существует солидарности, единства – существуют только их карманы. Новый формат Лиги чемпионов позволяет сохранить открытые турниры в Европе и сохранить национальные ценности футбола", - говорт Чеферин.

Он добавил, что УЕФА не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в Чемпионатах мира и Европы.

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Скандал из-за появления Суперлиги:

  • Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/2021 года были временно приостановлены из-за создания нового турнира ‒ европейской Суперлиги.
  • В свою очередь УЕФА готов применить суровые наказания к клубам, которые вступили в Суперлигу.
  • Сообщается, что 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро.
Лига чемпионов Александер Чеферин новости футбола новости спорта Суперлига
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