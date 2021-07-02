"Матчі в Донецьку і відпочинок в Криму": Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020

Англія підтримала Україну / donbass-arena.com

Збірна України з футболу продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2020. У суботу, 3 липня, наша команда в Римі зіграє проти збірної Англії, яка на стадії 1/8 фіналу здолала національну команду Німеччини.

Напередодні важливого поєдинку посольство Великобританії красивим постом підтримало територіальну цілісність нашої країни. В Англії сподіваються, що незабаром збірна зможе проводити матчі у звільненому Донецьку, а потім поїхати в після сезонну відпустку в український Крим.

— UK in Ukraine ???? (@UKinUkraine) July 2, 2021

"Великобританія є партнером, другом і прихильником України у сферах безпеки, реформ і розвитку", – підкреслили в посольстві.

Також посольство Великобританії згадало матч Євро-2012, який проходив якраз на "Донбас Арені": того дня після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні (1:0). Той матч також запам'ятався жахливою помилкою нинішнього боса російських суддів Віктора Кашаї, який не зарахував чистий гол Марко Девіча.

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