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"Матчі в Донецьку і відпочинок в Криму": Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020

2 липня 2021, 16:07

Посольство Великобританії підтримало територіальну цілісність нашої країни.

Донбас-Арена
Англія підтримала Україну / donbass-arena.com

Збірна України з футболу продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2020. У суботу, 3 липня, наша команда в Римі зіграє проти збірної Англії, яка на стадії 1/8 фіналу здолала національну команду Німеччини.

Напередодні важливого поєдинку посольство Великобританії красивим постом підтримало територіальну цілісність нашої країни. В Англії сподіваються, що незабаром збірна зможе проводити матчі у звільненому Донецьку, а потім поїхати в після сезонну відпустку в український Крим.

"Великобританія є партнером, другом і прихильником України у сферах безпеки, реформ і розвитку", – підкреслили в посольстві.

Також посольство Великобританії згадало матч Євро-2012, який проходив якраз на "Донбас Арені": того дня після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні (1:0). Той матч також запам'ятався жахливою помилкою нинішнього боса російських суддів Віктора Кашаї, який не зарахував чистий гол Марко Девіча.

Україна – Англія: головне

  • Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22:00.
  • Ця зустріч стане 8-ю в історії протистоянь цих збірних
  • Поєдинок між українцями та англійцями обслуговуватиме німець Фелікс Брих, який же працював на матчі збірної України на Євро-2020. При його суддівстві наша команда поступилася Нідерландам (2:3).

Донбас-Арена Евро-2020 збірна України з футболу повернення Криму
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