"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020

Посольство Великобритании поддержало территориальную целостность нашей страны.
Сборная Украины по футболу продолжает свой путь на чемпионате Европы-2020. В субботу, 3 июля, наша команда в Риме сыграет против сборной Англии, которая на стадии 1/8 финала одолела национальную команду Германии.
Накануне важного поединка посольство Великобритании красивым постом поддержало территориальную целостность нашей страны. В Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить матчи в освобожденном Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
— UK in Ukraine ???? (@UKinUkraine) July 2, 2021
"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", – подчеркнули в посольстве.
Также посольство Великобритании вспомнило матч Евро-2012, который проходил как раз на "Донбасс Арене": В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни (1:0). Тот матч также запомнился ужасной ошибкой нынешнего босса российских судей Виктора Кашшаи, который не засчитал чистый гол Марко Девича.
Украина – Англия: главное
- Поединок Украина – Англия состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. Начало в 22:00.
- Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных
- Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых, который же работал на матче сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).