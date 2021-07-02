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"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020

2 июля 2021, 16:07

Посольство Великобритании поддержало территориальную целостность нашей страны.

Донбасс-Арена
Англия поддержала Украину / donbass-arena.com

Сборная Украины по футболу продолжает свой путь на чемпионате Европы-2020. В субботу, 3 июля, наша команда в Риме сыграет против сборной Англии, которая на стадии 1/8 финала одолела национальную команду Германии.

Накануне важного поединка посольство Великобритании красивым постом поддержало территориальную целостность нашей страны. В Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить матчи в освобожденном Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

"Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", – подчеркнули в посольстве.

Также посольство Великобритании вспомнило матч Евро-2012, который проходил как раз на "Донбасс Арене": В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни (1:0). Тот матч также запомнился ужасной ошибкой нынешнего босса российских судей Виктора Кашшаи, который не засчитал чистый гол Марко Девича.

Украина – Англия: главное

  • Поединок Украина – Англия состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. Начало в 22:00.
  • Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных
  • Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых, который же работал на матче сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).

Донбасс-Арена Евро-2020 сборная Украины по футболу возвращение Крыма
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