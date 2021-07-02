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"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира"

2 июля 2021, 10:14

Донбасс-Арена формально является домашним стадионом футбольного клуба Шахтёр, но с 2014 года после оккупации города матчи на стадионе не проводятся.

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Территория вокруг стадиона заросла травой / скриншот

Жительница оккупированного Донецка опубликовала в соцсети TikTok видео, на кадрах которого видно, как выглядит сейчас территория вокруг стадиона Донбасс-Арена.

Ранее там были ухоженные газоны, а теперь все заросло травой. Сам стадион пыльный и грязный. Похоже, за ним никто не ухаживает. Анастасия Карандеева отметила, что "никому ничего не надо".

"Заросшая Донбасс-Арена... Друзья, это просто жесть. Видел бы это Ринат Леонидович [Ахметов] - заплакал бы. Трава - как в полях заброшенных. В общем, грустно все. А раньше здесь была только газонная трава - пострижена, было все красиво, ухоженно ", - рассказала девушка.

Отметим, Донбасс-Арена - футбольный стадион в ныне временно оккупированном Донецке. Был построен в 2009 году, рассчитан на более 52 тысячи зрителей. Формально является домашним стадионом футбольного клуба "Шахтёр", но с 2014 года после оккупации города пророссийскими боевиками и российскими военными матчи на стадионе не проводятся.

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Постройка стадиона с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов. Он был построен по инициативе и с непосредственной поддержкой бизнесмена Рината Ахметова.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости Донецка Ринат Ахметов Донбасс-Арена Шахтер (Донецк)
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