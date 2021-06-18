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"Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории

18 июня 2021, 07:17

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские военные на 100% готовы защищать страну.

Алексей Данилов
Алексей Данилов назвал условие для освобождения оккупированных городов / УНИАН

Украинская армия в случае необходимости способна освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов 17 июня в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1. Он подчеркнул, что украинские военные на 100% готовы нас защищать.

"Можем ли мы взять (оккупированные города, — ред.) Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. кто за это будет нести ответственность?", — подчеркнул Данилов.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Как сообщал Главред, ранее генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский заявил, что украинская армия готова к активному продвижению на Донбассе, но для этого необходима общественная поддержка в национальном масштабе, единство усилий всей страны, готовность резервов и надлежащее ресурсное обеспечение.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе. Однако прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности, резервы.

СНБО война на Донбассе Алексей Данилов новости Умани
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