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Генерал ВСУ объяснил, готова ли армия вернуть Донбасс силой

15 апреля 2021, 07:53
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Если другого пути возвращения Донбасса, кроме силового, нет, то к такому варианту событий нужно готовить общественное мнение.

Танк ВСУ
ВСУ готовы идти вперед на Донбассе / УНИАН

Украинская армия готова к активному продвижению на Донбассе, но для этого необходима общественная поддержка в национальном масштабе, единство усилий всей страны, готовность резервов и надлежащее ресурсное обеспечение.

Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.

"Если мы говорим, что это тупик и другого пути уже нет (пути возвращения Донбасса, – ред.), то к такому варианту событий мы должны готовить и общественное мнение. Потому что это совсем другая жизнь, другие угрозы и потери. К этому тоже нужно быть готовым заранее, а не разводить руками и говорить: "Ну, мы же не думали, что это будет настолько серьезно". Поверьте, это будет еще как серьезно", - сказал он.

Читайте такжеГенерал ВСУ раскрыл, может ли украинская армия отбить ДонбассНапомним, ранее Забродский заявил, что Украина не должна питать иллюзий, что Россия за последнее время стала слабее. Риск наступления существует, так как техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у Кремля есть.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе. Однако прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности, резервы.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

АТО ВСУ война на Донбассе Михаил Забродский новости Умани
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