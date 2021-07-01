"Англия, Украина разобьет тебя": Усик поддержал команду Шевченко накануне важного матча

Непобеждённый украинский боксер-профессионал пытается запугать противников, как он это делает в боксе.
Футбольные фанаты в предвкушении исторического матча четвертьфинала Евро-2020 между сборными Украиной и Англией. Подогреть интерес к субботнему противостоянию решил украинский боксер-профессионал Александр Усик.
Непобедимый боксер обратился к болельщикам "трех львов". Усик ожидает, что подопечные Андрея Шевченко смогут победить их сборную и пробиться в полуфинал самого престижного турнира Европы.
"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", – лаконично сказал Усик.
Украина – Англия: главное
- Поединок Украина – Англия состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. Начало в 22:00.
- 9 лет назад эти команды уже сыграли между собой на Евро. В заключительном матче группового этапа Евро-2012 украинцы проиграли Англии и выбыли из турнира. Судьбу той скандальной игры решила ужасная ошибка нынешнего босса российских судей Виктора Кашшаи.
- Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых, который же работал на матче сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).
Автор: Денис Пономаренко