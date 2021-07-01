"Англия, Украина разобьет тебя": Усик поддержал команду Шевченко накануне важного матча

Усик обратился к сборной Англии / GettyImages

Футбольные фанаты в предвкушении исторического матча четвертьфинала Евро-2020 между сборными Украиной и Англией. Подогреть интерес к субботнему противостоянию решил украинский боксер-профессионал Александр Усик.

Непобедимый боксер обратился к болельщикам "трех львов". Усик ожидает, что подопечные Андрея Шевченко смогут победить их сборную и пробиться в полуфинал самого престижного турнира Европы.

"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", – лаконично сказал Усик.

Украина – Англия: главное