Известный английский тренер назвал рецепт успеха сборной Украины в матче против Англии

Харри Реднапп / Reuters

В 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Известный британский специалист, бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп высказал мнение о шансах обеих команд на путевку в полуфинал самого престижного турнира Европы.

Английский специалист заявил, что он практически не сомневается в победе "Трех Львов". Команде же Андрея Шевченко, от покупки которого в своё время отказался Реднапп, он гарантировал сложнейший поединок.

"Должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин выбыл на полгода после столкновения с Маркусом Даниэльссоном).

"Украине будет очень сложно победить, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме – только что выбили из борьбы Германию.

Как Украине победить Англию? Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал", – приводит слова Реднаппа Спорт-Экспресс.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020