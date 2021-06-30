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Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы

30 июня 2021, 16:59

Мягко говоря, не очень хорошо.

Артем Беседин
Беседин на полгода выбыл из-за травмы / Униан

Сенсационный выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы-2020 затмила травма нападающего Артема Беседина. Он вышел на поле в начале первого овертайма и сыграл только семь минут.

На 98-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020 защитник шведов Даниельсон во время борьбы за мяч в грубом подкате нанес травму нападающему украинской команды. После просмотра VAR судья удалил шведа, а Беседин с помощью врачей покинул поле.

Утром нападающий киевского "Динамо" прилетел чартерным самолетом в Киев для обследования и дальнейшего лечения. Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.

Позже главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что по результатам МРТ-обследования у 25-летнего форварда выявлены частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. По оценкам врачей "Динамо", срок восстановления футболиста составит около шести месяцев.

Видео травмы Беседина

Шморгун объяснил, что от удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которое и вызвало масштабную травму.

Стоит отметить, что согласно правилам УЕФА, "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира, выбывает на срок больше 28 дней. Сумма выплаты будет зависеть от того, сколько Артем будет находиться вне игры – "день восстановления" игрока стоит около 20 тысяч евро, пишет Sport.ua.

Ранее Главред писал о том, что после матча защитник Даниельссон, который и нанес травму Беседин, признал свою ошибку и отметил, что извинился перед Артемом за фол. По словам шведского футболиста, его протест на поле против красной карточки был связан с уверенностью в том, что он играл первым на мяче.

"Я определенно не собирался причинять боль их игроку. После матча зашел в раздевалку сборной Украины и извинился. Беседину, конечно, трудно после полученной травмы. Я встретился с ним и принес свои извинения, сказал, что не хотел причинять ему боль", – подчеркнул швед.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020

  • Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;
  • Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;
  • В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);
  • Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
Артем Беседин
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