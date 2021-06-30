Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – украинская сборная посвятила ему победу

Травма Артема Беседина / Униан

Нападающий Артем Беседин больше не поможет сборной Украины на триумфальном для "желто-синих" чемпионате Европы-2020. Игрок вышел на замену в двух групповых матчах, а в 1/8 против Швеции получил тяжелейшую травму.

Артем уже покинул расположение сборной и вернулся в Киев. Там он пройдет углубленное обследование, которое позволит оценить серьезность травмы. "Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина", – говорил после матча Андрей Шевченко.

Тяжелая травма Артема Беседина

Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстра-тайме на 91-й минуте, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола не смог продолжить игру.

Швед Маркус Даниельсон в грубом подкате нанес травму нападающему украинской команды. Вместо него вышел Виктор Цыганков, а желто-синие получили красную карточку и играли в меньшинстве.

Защитник Швеции сыграл сначала в мяч, но его нога продолжила движение прямо и попала точно в колено украинском. Беседин сразу упал на газон, но в итоге смог выйти из поля при помощи врачей (не наступая на левую ногу).

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У линии поля в Беседина подошел Андрей Шевченко, который сразу же подбодрил и обнял игрока.

— Faisal HQ (@iF2is) June 29, 2021

Именно Шевченко первым рассказал о состоянии Беседина, сразу после матча. Он назвал серьезным повреждения футболиста.

"Артем прошел сложные испытания в последние годы, – говорил после матча Андрей Шевченко. – У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина".

Утром, уже после матча, член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский отметил, что из-за повреждения Беседин покинул расположение команды и вернется в Украину на медосмотр.

После матча защитник Даниельссон, который и нанес травму Беседин, признал свою ошибку и отметил, что извинился перед Артемом за фол. По словам шведского футболиста, его протест на поле против красной карточки был связан с уверенностью в том, что он играл первым на мяче.

"Я определенно не собирался причинять боль их игроку. После матча зашел в раздевалку сборной Украины и извинился. Беседину, конечно, трудно после полученной травмы. Я встретился с ним и принес свои извинения, сказал, что не хотел причинять ему боль", – подчеркнул швед.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020