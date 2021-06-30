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Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини

30 июня 2021, 12:28

Артем Довбик вписал свою фамилию в историю не только Украины, но и всей Европы.

Артем Довбик
Довбик побил рекорд легендарного Платини / Униан

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артем Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Нападающий CК "Днепра-1" отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга, и тем самым став автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.

Также гол Артема стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще – здесь первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

Кроме того, нападающий Днепра-1, в возрасте 24 лет и 9 дней, стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро. Довбик обошел полузащитника Александра Зинченко, который открыл счет в матче со Швецией. Тот забил в возрасте 24 лет и 196 дней.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020

  • Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;
  • Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;
  • В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);
  • Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
Артем Довбик
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