Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини

Довбик побил рекорд легендарного Платини / Униан

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артем Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Нападающий CК "Днепра-1" отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга, и тем самым став автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.

Также гол Артема стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще – здесь первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

Кроме того, нападающий Днепра-1, в возрасте 24 лет и 9 дней, стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро. Довбик обошел полузащитника Александра Зинченко, который открыл счет в матче со Швецией. Тот забил в возрасте 24 лет и 196 дней.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020