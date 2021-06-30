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Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией

30 июня 2021, 01:44

Эта команда заслужила своей игрой любовь всей Украины, сказал Шевченко.

Швеция-Украина
Андрей Шевченко в матче Швеция-Украина / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после исторической победы в 1/8 финала Евро-2020, поделился своими эмоциями и планом на игру.

По словам наставника "желто-синих" он со своими помощниками решили немного обезопасить фланги.

Шевченко отметил, что команда пыталась контролировать игру. Несмотря на то, что это не всегда удавалось, его подопечные выполнили установку.

"Первый гол – отличное завершение от Зинченко. Думаю, такие матчи – хорошая игра от двух соперников. Никто не хотел проигрывать. Поэтому до такой драмы дотянули. У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда должна играть. Благодарен всем, кто приехал сегодня нас поддержать. Благодарю команду за тот героизм, который она продемонстрировал. Эта команда заслужила своей игрой любовь всей Украины",– сказал Шевченко со слезами на глазах после матча.

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Также Шевченко лаконично отреагировал на предстоящий матч с Англией.

"Будет тяжелая игра. Сейчас есть время порадоваться, а уже завтра начнем подготовку", – подытожил Андрей Николаевич.

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Напомним, что матч Швеция – Украина прошел в Глазго на Хэмпден Парке и завершился в дополнительное время (2:1).

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией 3 июля.

сборная Украины Андрей Шевченко Евро-2020
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