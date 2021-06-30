Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго

Александр Зинченко / Фото Reuters

После победы сборной Украины над командой Швеции в 1/8 Чемпионата Европы со счетом 2:1 скандинавская пресса проанализировала битву за четвертьфинал Евро-2020.

"Швеция выбывает из чемпионата Европы после драматичного овертайма", - говорится в заголовке на сайте шведского издания Dagens Nyheter. В материале подчеркивается, что у "Тре крунур" было множество моментов для того, чтобы выиграть в матче против Украины. "Швеция проиграла на последних минутах, хотя и не заслужила такого поражения", - уверены шведские журналисты.

На сайте Göteborgs-Posten после драматической игры в Глазго подчеркивается, что удача улыбнулась украинцам, которые выжали максимум из своих моментов. В материале отмечается, что шведы выглядели лучше украинцев, однако не использовали свои шансы. "Швеция пыталась создавать моменты и выглядела лучше. Украина играла от обороны и ждала шанс выйти в контратаку. Их план сработал", - пишет шведская пресса.

Журналисты Expressen указывают на то, что Швеция в 1/8 против сборной Украины могла сыграть намного лучше и забить больше голов. Авторы материала уверены, что Украине просто повезло, а вина шведов в том, что они не использовали свои моменты. Концовку матча журналисты описали так: "Оставалось продержаться около 10 минут. Не так и много, верно? Но на последних секундах Артём Довбик забивает победный гол, а сердца шведов разбиваются на тысячи кусков". "Сгорели в плей-офф", резюмируют журналисты.

В свою очередь ресурс Afton Bladet матч 1/8 финала между Украиной и Швецией сравнивают с грандиозным триллером. При этом журналисты считают, что матч скорее напоминал позиционную войну, чем полноценное сражение, а его концовка прошла практически без моментов. "Всё указывало на то, что мы увидим ещё одну серию пенальти на Евро-2020, но с этим не был согласен Артём Довбик. Выйдя на замену, он хотел проявить себя и действовал довольно жестко. Защитники "проспали" момент с передачей Зинченко, поэтому Довбику нужно было просто попасть в ворота. Что он и сделал", - пишет издание.

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Напомним, накануне сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.