"На полі буде 40 млн українців": Зеленський зателефонував гравцям збірної напередодні матчу Євро-2020

Володимир Зеленський поспілкувався з гравцями збірної України / Twitter / ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський зателефонував футболістам збірної України, які готуються до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції.

Глава держави вирішив підтримати підопічних Андрія Шевченка напередодні вирішальної гри за право виходу до чвертьфіналу європейського футбольного форуму, йдеться в повідомленні Зеленського в Twitter.

"Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - сказав Зеленський.

/ Twitter/ZelenskyyUa

/ Twitter/ZelenskyyUa

Раніше президент України запустив флешмоб до гри збірної України в 1/8 Євро-2020.

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"Я Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином і твоїм фанатом. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин, разом з тобою співати гімн, кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжки і я буду дуже радіти кожному забитому голу", - сказав президент у зверненні.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії вийшла з групового етапу чемпіонату Європи.