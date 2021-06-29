"На поле будет 40 млн украинцев": Зеленский позвонил игрокам сборной накануне матча Евро-2020

Глава государства решил поддержать подопечных Андрея Шевченко накануне решающей игры за право выхода в четвертьфинал.
Президент Владимир Зеленский позвонил футболистам сборной Украины, которые готовятся к матчу 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.
Глава государства решил поддержать подопечных Андрея Шевченко накануне решающей игры за право выхода в четвертьфинал европейского футбольного форума, говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
"Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - сказал Зеленский.
Ранее президент Украины запустил флешмоб к игре сборной Украины в 1/8 Евро-2020.
"Я Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином и твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут, вместе с тобой петь гимн, кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки и я буду очень радоваться каждому забитому голу", - сказал президент в обращении.
Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории вышла из группового этапа чемпионата Европы.