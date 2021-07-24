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Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від медалі

24 липня 2021, 10:55

Павло Коростильов до останнього претендував на медаль, але припустився помилки останнім пострілом.

Павло Коростильов
Павло Коростильов показав четвертий результат у кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів серед чоловіків / Фото Reuters

На Олімпіаді-2020 у Токіо завершилися змагання з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів серед чоловіків. Олімпійським чемпіоном став іранець Джавад Форугхі. Українець Павло Коростильов показав хороший результат, але вибув зі змагань за крок від медалі. Він опинився на четвертому місці в загальному заліку.

"Срібло" у змаганнях здобув Дамір Мікец з Сербії. "Бронзу" завоював Пан Вей з Китаю, повідомляє Главред з посиланням на трансляцію.

Коростильов до останнього претендував на медаль, але припустився помилки останнім пострілом, який і визначив трійку призерів. Вибивши лише 8,4 з 11, українець залишився без нагороди в Токіо.

Зазначимо, що в кваліфікації Коростильов показав четвертий результат, набравши 581 очко. Інший українець Олег Омельчук, кваліфікацію не пройшов - 18-й результат (575 очок).

Павло Коростилев
Павло Коростильов припустився помилки останнім пострілом / Фото Reuters

Як повідомляв Главред, 23 липня в столиці Японії стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти в минулому році, але через пандемію її перенесли. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

Зазначимо, що це перше в історії відкриття ігор, на якому не було глядачів через ризик поширення коронавірусної інфекції.

Раніше українці розкритикували нову форму наших спортсменів на Олімпіаді. За словами дизайнерів, форма виготовлена в ніжній палітрі, що символізує надію і віру. Водночас уболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг, який, як вони вважають, виглядає як у "заробітчан".

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