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Визначено переможця Ліги чемпіонів сезону 2020-2021

30 травня 2021, 00:16
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Зустріч проходила на стадіоні "Драгау" в Порту в Португалії та завершилася із рахунком 1:0.

Ліга Чемпіонів
Визначився переможець Ліги чемпіонів / Reuters

"Челсі" обіграло "Манчестер Сіті" та стало переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021. Єдиний гол під кінець першої половини забив Кай Хаверц-1: 0.

На 8-й хвилині Едерсон зі свого штрафного видав ідеальну передачу за спину захисникам "Челсі" на вбігаючого Стерлінга. Але тому прийняти м'яч як слід не вдалося, м'яч пішов трохи в сторону і шанс на удар був втрачений. У підсумку Стерлінг зміг заробити лише кутовий, пише РБК-Україна.

А потім відразу три моменти мав форвард "Челсі" Вернер. Спершу німець не влучив по м'ячу після прострілу з флангу від Хаверца. Після при схожому прострілі вже потрапити по воротах зміг, але удар особливих проблем Едерсону не доставив. Завершив забійну п'ятихвилинку Вернер ударом у сітку зі зворотного боку.

У середині тайму ще один хороший шанс був у гравців"Сіті". Фодена вивели на відмінну позицію, але його удар метрів з 7-ми заблокував Рюдігер.

Далі "городяни" трохи віддали ініціативу "Челсі" і поплатилися під завісу першої половини. На 42-й хвилині Маунт з центру поля розрізною передачею вивів Хаверца на побачення з Едерсоном, який втік від Зінченка. Німець кіпера" Сіті " обіграв і відправив м'яч вже у порожні ворота - 1:0. Варто відзначити, що хоч Хаверц і втік від Зінченка, але тут більше претензій до центрбеків "городян" Стоунзу і Діашу, які явно провалили зону.

У другому таймі додав проблем "Сіті" Рюдігер. Німецький захисник "Челсі" в центрі поля жорстко зустрів Де Брюйне. Обидва гравці, мабуть, зіткнулися головами. Але якщо сам Рюдігер досить швидко піднявся з газону і отримав "жовту", то КДБ продовжити гру не зміг.

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Але і без лідера атаки "Сіті" небезпечні моменти створювати продовжили. Так, на 68-й хвилині Фоден протягнув м'яч по центру, відпасував на фланг на Мареза, а алжирець прострілював вже на порожні ворота на Гюндогана. Але врятував ситуацію для" аристократів " капітан Аспілікуета, вибивши м'яч у підкаті.

А на 73-й хвилині гравці "Челсі" мали шикарну можливість збільшити перевагу. Лондонці організували контратаку, Хаверц протягнув м'яч до штрафного майданчика і відпасував на Пулішича, який пробити повз Едерсона не зміг.

На останніх хвилинах " Сіті "пішло на штурм і на останній 7-й компенсованій хвилині могли зрівняти, але удар Мареза пройшов в сантиметрах від "дев'ятки". У підсумку "Челсі" - переможець Ліги чемпіонів. Для "аристократів" це другий тріумф у турнірі. "Сіті" так і залишаються без головного європейського клубного трофея.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру ‒ європейської Суперліги. Згодом вони поновилися.
  • У фінал ЛЧ пройшли Челсі і Манчестер Сіті. У фінал ЛЄ зіграють Вільяреал і Манчестер Юнайтед.
  • У свою чергу УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в елітний турнір - Суперлігу.
  • Повідомляється, що 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.

Ліга чемпіонів Челси
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