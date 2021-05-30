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Определен победитель Лиги Чемпионов сезона 2020-2021

30 мая 2021, 00:16
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Встреча проходила на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

Лига Чемпионов
Определился победитель Лиги Чемпинов / Reuters

"Челси" обыграло "Манчестер Сити" и стало победителем Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Единственный гол под конец первой половины забил Кай Хаверц - 1:0.

На 8-й минуте Эдерсон из своей штрафной выдал идеальную передачу за спину защитникам "Челси" на вбегающего Стерлинга. Но тому принять мяч как следует не удалось, мяч ушел немного в сторону и шанс на удар был потерян. В итоге Стерлинг смог заработать лишь угловой, пишет РБК-Украина.

А затем сразу три момента имел форвард "Челси" Вернер. Сперва немец не попал по мячу после прострела с фланга от Хаверца. После при похожем простреле уже попасть по воротам смог, но удар особых проблем Эдерсону не доставил. Завершил убойную пятиминутку Вернер ударом в сетку с обратной стороны.

В середине тайма еще один хороший шанс был у игроков "Сити". Фодена вывели на отличную позицию, но его удар метров с 7-ми заблокировал Рюдигер.

Далее "горожане" немного отдали инициативу "Челси" и поплатились под занавес первой половины. На 42-й минуте Маунт с центра поля разрезной передачей вывел Хаверца на свидание с Эдерсоном, который убежал от Зинченко. Немец кипера "Сити" обыграл и отправил мяч уже в пустые ворота - 1:0. Стоит отметить, что хоть Хаверц и убежал от Зинченко, но здесь больше претензий к центрбэкам "горожан" Стоунзу и Диашу, которые явно провалили зону.

Во втором тайме добавил проблем "Сити" Рюдигер. Немецкий защитник "Челси" в центре поля жестко встретил Де Брюйне. Оба игрока, видимо, столкнулись головами. Но если сам Рюдигер достаточно быстро поднялся с газона и получил "желтую", то КДБ продолжить игру не смог.

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Но и без лидера атаки "Сити" опасные моменты создавать продолжили. Так, на 68-й минуте Фоден протянул мяч по центру, отпасовал на фланг на Мареза, а алжирец простреливал уже на пустые ворота на Гюндогана. Но спас ситуацию для "аристократов" капитан Аспиликуета, выбив мяч в подкате.

А на 73-й минуте игроки "Челси" имели шикарную возможность увеличить преимущество. Лондонцы организовали контратаку, Хаверц протянул мяч к штрафной и отпасовал на Пулишича, который пробить мимо Эдерсона не смог.

На последних минутах "Сити" пошло на штурм и на последней 7-й компенсированной минуте могли сравнять, но удар Мареза прошел в сантиметрах от "девятки". В итоге "Челси" - победитель Лиги чемпионов. Для "аристократов" это второй триумф в турнире. "Сити" так и остаются без главного европейского клубного трофея.

Напомним, ранее сообщалось:

  • Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/2021 года были временно приостановлены из-за создания нового турнира ‒ европейской Суперлиги. Впоследствии они возобновились.
  • В финал ЛЧ прошли Челси и Манчестер Сити. В финал ЛЕ сыграют Вильяреал и Манчестер Юнайтед.
  • В свою очередь УЕФА готов применить суровые наказания к клубам, которые вступили в элитный турнир - Суперлигу.
  • Сообщается, что 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро.

Лига чемпионов Челси
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