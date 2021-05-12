УЕФА нашла новое место для финала Лиги Чемпионов - The New York Times

Источники журналистов не подтвердили предыдущую информацию о том, что финал Лиги Чемпионов будет перенесен и пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (в котором сойдутся Манчестер Сити и Челси) с Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times.
Местом проведения решающего матча может стать португальский Порту и стадион одноименного клуба. Источники журналистов не подтвердили информацию о том, что финал будет перенесен в Лондон на стадион Уэмбли.
К слову, власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом Это решение вступает в силу с 15 мая. Но проблема в том, что официально Турция попала в список красной коронавирусной зоны и всем прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести десять суток карантина в гостинице за свой счет.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/2021 года были временно приостановлены из-за создания нового турнира ‒ европейской Суперлиги. Впоследствии они возобновились.
- В финал ЛЧ прошли Челси и Манчестер Сити. В финал ЛЕ сыграют Вильяреал и Манчестер Юнайтед.
- В свою очередь УЕФА готов применить суровые наказания к клубам, которые вступили в элитный турнир - Суперлигу.
- Сообщается, что 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро.