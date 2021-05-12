УЕФА нашла новое место для финала Лиги Чемпионов - The New York Times

Кубки Лиги Чемпионов / Reuters

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (в котором сойдутся Манчестер Сити и Челси) с Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times.

Местом проведения решающего матча может стать португальский Порту и стадион одноименного клуба. Источники журналистов не подтвердили информацию о том, что финал будет перенесен в Лондон на стадион Уэмбли.

К слову, власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом Это решение вступает в силу с 15 мая. Но проблема в том, что официально Турция попала в список красной коронавирусной зоны и всем прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести десять суток карантина в гостинице за свой счет.

Читайте такжеЛигу Чемпионов и Лигу Европы заморозили из-за Суперлиги - журналист

Напомним, ранее сообщалось: