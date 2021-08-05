Перша бронза України у веслуванні: Людмила Лузан героїчно вирвала медаль на Олімпіаді у Токіо

Бронзу Лузан визначив фотофініш / Reuters

Українська спортсменка, 24-річна Людмила Лузан у складній боротьбі в головному заїзді на каное-одиночці серед жінок на дистанції 200 метрів фінішувала третьою і здобула бронзову медаль. Українка буквально виборола перемогу, їй вдалося завершити змагання з результатом 47.034, обійшовши на 0.08 секунди Дороту Боровську – спортсменку з Польщі та чемпіонку Європи. Лузан завоювала першу медаль для України у веслуванні на Олімпійських іграх у Токіо.

Українка Лузан отримала результат 47.034, який дозволив їй стати володаркою бронзової медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо. Жіноча програма в каное-спринт стала першою в програмі на Олімпійських іграх.

Наша спортсменка обійшла польку, чемпіонку Європи Боровську на 0.08 секунди. Фотофініш показав, що саме українка подолала дистанцію першою.

Українка Лузан проявила волю до перемоги і виграла бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 метрів / Reuters

Українка Лузан проявила волю до перемоги і виграла бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 метрів / Reuters

Українка Лузан проявила волю до перемоги і виграла бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 метрів / Reuters

Українка Лузан проявила волю до перемоги і виграла бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 метрів / Reuters

Це перша медаль України у веслуванні на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Золото завоювала спортсменка з США Невін Харрісон, другою стала Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

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Медальний залік збірної України на Олімпіаді-2020 4 серпня

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював перше золото України на Олімпійських іграх. У фінальній сутичці він здобув перемогу з рахунком 5:1 над Віктором Льорінцем з Угорщини – триразовим чемпіоном світу.

Борець Парвіз Насібов зумів створити сенсацію і приніс Україні срібну медаль. Він здобув перемогу над 25-річним іранцем Мохаммадом Реза Гераї, який перемагав на чемпіонаті Азії.

Український дует Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзові медалі в синхронному плаванні на Олімпіаді-2020. У фіналі спортсменки набрали 95.6000 бали за підсумками довільної та технічної програм.

Четверту за день медаль для України отримала Ірина Коляденко. Бронзову нагороду вона виграла сутичку за третє місце у вільній боротьбі в протистоянні з Анастасією Григор'євою. Підсумковий рахунок - 3:1.