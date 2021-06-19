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"Путін-ху * ло": під час матчу українські вболівальники виконали скандальний хіт

19 червня 2021, 20:54

У Росії матч між збірними України та Північної Македонії показували відразу два телеканали - " Матч! Футбол 1 " і "Матч Прем'єр".

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Вболівальники виконали пісню про Путіна під час матчу

Збірна України зіграла другий матч на Євро-2020 - у Бухаресті проти Північної Македонії. Під час Цього матчу українські вболівальники виконали відомий хіт "Путін – ху*ло" і все це потрапило в ефір російських телеканалів.

Українські вболівальники активно підтримували збірну України на матчі в Бухаресті. Перед грою вони феєрично виконали хіт" Червона рута", а пізніше разом з командою – гімн України.

Коли розпочався матч, українські вболівальники виконали ще один відомий хіт – "Путін-ху*ло".

Враховуючи, що все це відбувалося під час прямого ефіру, то фанатську пісню почули всі, хто буде дивитися цей матч. У тому числі і російські глядачі.

У Росії матч між збірними України та Північної Македонії показували відразу два телеканали - " Матч! Футбол 1 " і "Матч Прем'єр". І коментатор ніяк не встиг зреагувати на пісню "Путін – ху*ло".

Нагадаємо, збірна України 17 червня обіграла Північну Македонію з рахунком 2: 1. Під час матчу українські фани виконали матірну кричалку про Володимира Путіна.

футбол Евро-2020 Володимир Путін новини спорту
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