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"Путин – ху*ло": во время матча украинские болельщики исполнили скандальный хит

19 июня 2021, 20:54
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В России матч между сборными Украины и Северной Македонии показывали сразу два телеканала – "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер".

Болельщики исполнили песню о Путине во время матча

Сборная Украины сыграла второй матч на Евро-2020 – в Бухаресте против Северной Македонии. Во время этого матча украинские болельщики выполнили известный хит "Путин – ху*ло" и все это попало в эфир российских телеканалов.

Украинские болельщики активно поддерживали сборную Украины на матчи в Бухаресте. Перед игрой они феерично исполнили хит "Червона рута", а позже вместе с командой – гимн Украины.

Когда начался матч, украинские болельщики исполнили еще один известный хит – "Путин – ху*ло".

Учитывая, что все это происходило во время прямого эфира, то фанатскую песню услышали все, кто будет смотреть этот матч. В том числе и российские зрители.

В России матч между сборными Украины и Северной Македонии показывали сразу два телеканала – "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер". И комментатор никак не успел среагировать на песню "Путин – ху*ло".

Напомним, сборная Украины 17 июня обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Во время матча украинские фаны исполнили матерную кричалку о Владимире Путине.

футбол Евро-2020 Владимир Путин новости спорта
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