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"Путин х*йло" на Евро-2020: в России "наехали" на украинских фанов и захотели наказания

18 июня 2021, 12:38

В РФ обозвали фанатов сборной Украины и призвали УЕФА принять жесткие меры.

В России из-за кричалки о Путине украинских фанов обозвали подонками
В РФ из-за кричалки о Владимире Путине украинских фанов обозвали "подонками" / Reuters

В России полагают, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) якобы обязано жестко отреагировать на матерную кричалку украинских фанов о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала в Бухаресте во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

На кричалку корреспонденту Sport24 пожаловался член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По его мнению, на Евро-2020 во время матча Украина – Северная Македония произошла якобы "хорошо спланированная провокация" против российского государства.

По его мнению, УЕФА обязано наказать украинскую сторону за кричалку – запретить украинским болельщикам присутствовать на следующих матчах и оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола.

"Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей…", – сказал Свищев.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков тоже призвал УЕФА разобраться с украинскими фанатами и обозвал их.

"…Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – заявил он.

Читайте также"Путин х*йло": украинские фанаты передали привет РоссииНапомним, сборная Украины 17 июня обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Во время матча украинские фаны исполнили матерную кричалку о Владимире Путине.

Ранее украинская команда проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Следующий матч сборной Украины запланирована на 21 июня. Новым соперником украинцев станет австрийская команда.

Справка. Украинские фаны впервые исполнили кричалку "Путин х*йло" в 2014 году, после того, как Россия пошла на агрессию против Украины.

Евро-2020 Владимир Путин Вячеслав Колосков Дмитрий Свищев
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