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"Найжахливіша за всі роки": українці розкритикували нову форму наших спортсменів на Олімпіаді-2020

12 липня 2021, 07:57

НОК представив форму, в якій наші спортсмени братимуть участь у літніх Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

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Українські олімпійці будуть одягнені в екіпіровку від фірми PEAK / Фото facebook.com/olympicua

Національний олімпійський комітет України (НОК) представив форму, в якій наші спортсмени братимуть участь у XXXII літніх Олімпійських іграх.

Українські олімпійці будуть одягнені в екіпіровку від фірми PEAK. Ця Олімпійська форма є не змагальною, а спортивною, йдеться на сайті НОК. У ній українці виходитимуть на парад відкриття та закриття Ігор, ходитимуть олімпійським селом, їздитимуть на тренування та змагання, підніматимуться на п'єдестали пошани.

"Головна ідея колекції полягає в тому, що спорт - це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. Олімпійське екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, виготовлене з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Колірна гамма, використовувана в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, символізує надію та віру. Адже те, що ігри все ж таки відбудуться, це справжня перемога і свого роду світло в кінці тунелю", – зазначили в Національному олімпійському комітеті.

Кожен член збірної України отримає понад 50 одиниць одягу (спортивні костюми, футболки, шорти, худі, вітрозахисні куртки, кросівки, сумки, рюкзаки, шльопанці тощо).

"Яскрава, зручна, модна, надзвичайне поєднання кольорів", – так охарактеризували екіпіровку моделі, які брали участь у презентації.

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Коли олімпійська команда отримувала форму, в Центр екіпірування національної олімпійської збірної України приїхав і президент країни Володимир Зеленський. Глава держави і перша леді відзначили стильний дизайн екіпіровки. Своєю чергою, спортсмени додали, що вона ще й дуже зручна.

  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua
  • Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020
    Олімпійська форма збірної України на Ігри в Токіо-2020 Фото facebook.com/olympicua

Водночас українцям не дуже сподобався дизайн форми олімпійців. Вони розкритикували одяг.

"Невдала форма і колір незрозумілий, виглядають, як облізлі, і з відтінком зеленого, який до чого тут, сподіваюся не через політику"

"Таке відчуття, що її надрукували в дешевій друкарні та вивісили вигоряти на сонці"

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"Найжахливіша форма за всі роки"

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"Виглядає жахливо"

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"Виглядає ок, але потрібно було б додати карту, як футболістам"

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Довідка. XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня. У них візьмуть участь 158 українських спортсменів.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Олімпіада-2020 НОК новини України
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