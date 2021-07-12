"Найжахливіша за всі роки": українці розкритикували нову форму наших спортсменів на Олімпіаді-2020

НОК представив форму, в якій наші спортсмени братимуть участь у літніх Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
Національний олімпійський комітет України (НОК) представив форму, в якій наші спортсмени братимуть участь у XXXII літніх Олімпійських іграх.
Українські олімпійці будуть одягнені в екіпіровку від фірми PEAK. Ця Олімпійська форма є не змагальною, а спортивною, йдеться на сайті НОК. У ній українці виходитимуть на парад відкриття та закриття Ігор, ходитимуть олімпійським селом, їздитимуть на тренування та змагання, підніматимуться на п'єдестали пошани.
"Головна ідея колекції полягає в тому, що спорт - це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. Олімпійське екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, виготовлене з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Колірна гамма, використовувана в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, символізує надію та віру. Адже те, що ігри все ж таки відбудуться, це справжня перемога і свого роду світло в кінці тунелю", – зазначили в Національному олімпійському комітеті.
Кожен член збірної України отримає понад 50 одиниць одягу (спортивні костюми, футболки, шорти, худі, вітрозахисні куртки, кросівки, сумки, рюкзаки, шльопанці тощо).
"Яскрава, зручна, модна, надзвичайне поєднання кольорів", – так охарактеризували екіпіровку моделі, які брали участь у презентації.
Коли олімпійська команда отримувала форму, в Центр екіпірування національної олімпійської збірної України приїхав і президент країни Володимир Зеленський. Глава держави і перша леді відзначили стильний дизайн екіпіровки. Своєю чергою, спортсмени додали, що вона ще й дуже зручна.
Водночас українцям не дуже сподобався дизайн форми олімпійців. Вони розкритикували одяг.
"Невдала форма і колір незрозумілий, виглядають, як облізлі, і з відтінком зеленого, який до чого тут, сподіваюся не через політику"
"Таке відчуття, що її надрукували в дешевій друкарні та вивісили вигоряти на сонці"
"Найжахливіша форма за всі роки"
"Виглядає жахливо"
"Виглядає ок, але потрібно було б додати карту, як футболістам"
Довідка. XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня. У них візьмуть участь 158 українських спортсменів.
Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"
- Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом" Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграла на Євро-2020.
- У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.
- 7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.
- Пізніше в ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірної Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.
- Після скарги Росії в УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна повинна прибрати з футболок гасло"Героям слава". В організації назвали його політичним.
- В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні-Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.
- 11 червня УЄФА і УАФ погодили форму, в якій збірна України зіграла на чемпіонаті Європи.