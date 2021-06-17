Збірна України красиво обіграла Північну Македонію на Євро-2020

Україна обіграла Північну Македонію / Reuters

Збірна України в дуже нервовому матчі мінімально обіграла Північну Македонію на Євро-2020.

Це перша перемога українців за сім матчів на чемпіонатах Європи.

На 29-й хвилині після кутового Караваєв п'ятою переправив м'яч на дальню штангу, де Ярмоленко, ледь дістаючи, переправив його в сітку - 1:0.

А ще через п'ять хвилин українці подвоїли перевагу.

Ярмоленко вивів Яремчука ще на одне "побачення" і цього разу наш форвард пасувати не став, а пробив у ближній кут Македонських воріт - 2:0.

В цілому українці діяли більш активно і гостро в першому таймі, а також і закономірні 2:0 перед другою половиною.

Але в другому таймі все перевернулося з ніг на голову. У ворота збірної України арбітр поставив пенальті.

Бущан примудрився дотягнутися і відбити м'яч, який, влучивши в поперечину, впав біля воротарського майданчика. Однак на добиванні Північна Македонія все ж забила у ворота збірної України гол.

А за 10 хвилин до кінця вже українці отримали право на пенальті. Малиновський виконував штрафний з флангу, а Македонський гравець Аврамовський у стінці виставив руку, куди м'яч і влучив.

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Момент вже заграли, але через хвилину VAR підказав рефері, який особисто побіг дивитися повтор. Після перегляду моменту суддя вказав на" точку". Пенальті підійшов бити Малиновський, але не зумів переграти Димитрієвські.

Після двох матчів в активі українців 3 очки, але поки підопічні Шевченка займають третє місце в групі C через гіршу різницю забитих-пропущених з Австрією. Сьогодні австрійці о 22:00 зіграють з Нідерландами.

Зазначимо, перший матч Нідерланди-Україна завершився з рахунком 3:2.

На Євро-2020 українці зустрінуться з Австрією 21 червня.

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.