Збірна України під прапором Росії: на Євро-2020 стався скандал на польському ТБ

Україна "стала" Росією на матчі з Нідерландами / Скріншот Tvpsport.pl

Під час складання трансляцій матчів Євро-2020 в ігровий день 13 червня співробітники телеканалу припустилися помилки, неправильно розмістивши прапори і назви країн. Поруч з Україною опинився прапор Росії, а Нідерланди, з якими грає українська збірна, потрапили під прапор Бельгії.

Зокрема, курйозний випадок стався на телеканалі TVPSport. Швидше за все, ситуація є звичайною помилкою, тому що крім пари Україна – Нідерланди, невірно були розставлені прапори і назви країн в парах Англія – Хорватія і Австрія – Македонія.

Польське ТБ припустилося аналогічної помилки і в інших парах / Скріншот Tvpsport.pl

Скандал з новою формою збірної України на Євро-2020

Україна вирішила виступати на чемпіонаті Європи з футболу у екіпіровці з картою окупованого Росією Криму і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Росія висловила протест у зв'язку з рішенням України і сподівалася, що українській збірній заборонять грати в такій формі.

В УЄФА 7 червня заявили, що Україна не порушила правила організації, тому може виступати в заявленій екіпіровці.

Однак 10 червня після скарги Росії до УЄФА в організації сказали, що Україні заборонять виступати у футболках з гаслом "Героям слава".

11 червня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні – Героям слава" в якості офіційних футбольних символів.

Пізніше УАФ вдалося домовитися з УЄФА, щоб лозунг "Героям слава" залишився на амуніції української збірної. Але наразі його буде розташовано на внутрішній стороні футболки.