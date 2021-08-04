"Срібло" для України: Насібов створив сенсацію на Олімпіаді-2020

Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо / Reuters

В Японії на Олімпійських іграх-2020 молодий український борець Парвіз Насібов встиг створити сенсацію і вразити своїм бійцівським характером і волею до перемоги.

Парвіз Насібов у фіналі приніс Україні срібну медаль.

Суперником Парвіза став 25-річний іранець Мохаммад Реза Гераї, який перемагав на чемпіонаті Азії. І у фіналі він володів перевагою. Насібов рвався вперед, але пропускав атаки і програв 1:9. Але приніс Україні друге "срібло".

Раніше Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019. Але молодий і перспективний боєць вигравав чемпіонат Європи серед юніорів, а у вересні 2018 року став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу.

Реклама

Медальний залік України на Олімпіаді-2020

Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.

Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.

Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.

Плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор-2020 - він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Ще одна бронза в медальний залік в Токіо. Її завоювала українська борець вільного стилю Алла Черкасова, впевнено поклавши на лопатки японську спортсменку.