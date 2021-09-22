Шахтар розгромив Динамо і виграв Суперкубок України

Шахтар виграв Суперкубок України / ФК Шахтар

У середу, 22 вересня, в Києві на НСК Олімпійський донецький Шахтар і київське Динамо розіграли Суперкубок України.

Шахтар почав активно гру вже з перших хвилин. На 3-й хвилині пішла перша кров - Ісмаїлі, намагаючись зіграти на випередження, ногою зарядив в голову своєму ж партнеру Матвієнко. У останнього сталося розсічення, яке кілька хвилин лікарі "гірників" намагалися зупинити.

Динамо створювало масу небезпечних моментів, але справа до гола так і не дійшла.

На 30 хвилині матчу рахунок відкрив Лассіна Траоре, який головою пробив під дальню штангу голкіпера Динамо Бойка.

​54-та хвилина. Швидка контратака "гірників" і Траоре оформляє дубль.

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61-а хвилина. Алан Патрік найпотужнішим ударом відправляє м'яч у верхній кут воріт Бойка.

Кияни намагалися відіграти хоча б один м'яч, але до кінця зустрічі так забити і не змогло.

У підсумку розгромна перемога Шахтаря, яка дозволила Де Дзербі взяти перший трофей з Шахтарем.

Результат матчу Шахтар-Динамо - 3:0

1:0. 30 'Траоре"

2:0. 54 "Траоре"

3:0. 61 "Патрік"

Суперкубок України проводиться з 2004 року. І тільки дві команди вигравали цей трофей.

Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.

Шахтар – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Нагадаємо, київське Динамо 14 вересня стартувало в Лізі чемпіонів. У 1-му турі групового етапу підопічні Луческу зіграли внічию з португальською Бенфікою.

А слідом, 15 вересня, донецький Шахтар стартував у Лізі чемпіонів і поїхав до Молдови на зустріч з дебютантам турніру футбольним клубом Шериф. Щоправда несподівано для всіх програв з рахунком 0:2.