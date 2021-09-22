Шахтер разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины

Шахтер выиграл Суперкубок Украины / ФК Шахтер

В среду, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграли Суперкубок Украины.

Шахтер начал активно игру уже с первых минут. На 3-й минуте пошла первая кровь - Исмаили, пытаясь сыграть на опережение, ногой зарядил в голову своему же партнеру Матвиенко. У последнего произошло рассечение, которое несколько минут врачи "горняков" пытались остановить.

Динамо создавало массу опасных моментов, но дело до гола так и не дошло.

На 30 минуте матча счет открыл Лассина Траоре, который головой пробил под дальнюю штангу голкипера Динамо Бойко.

​54-я минута. Быстрая контратака "горняков" и Траоре оформляет дубль.

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61-я минута. Алан Патрик мощнейшим ударом отправляет мяч верхний угол ворот Бойко.

Киевляне пытались отыграть хотя бы один мяч, но до конца встречи так забить и не смогло.

В итоге разгромная победа Шахтера, которая позволила Де Дзерби взять первый трофей с Шахтером.

Результат матча Шахтер - Динамо – 3:0

1:0. 30' Траоре

2:0. 54' Траоре

3:0. 61' Патрик

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. И только две команды выигрывали этот трофей.

Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.

Шахтер – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Напомним, киевское Динамо 14 сентября стартовало в Лиге чемпионов. В 1-м туре группового этапа подопечные Луческу сыграли вничью с португальской Бенфикой.

А следом, 15 сентября, донецкий Шахтер стартовал в Лиге чемпионов и поехал в Молдову на встречу с дебютантам турнира футбольным клубом Шериф. Правда неожиданно для всех проиграл со счетом 0:2.