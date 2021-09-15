Гол отменили на последней секунде: Динамо сыграло вничью с Бенфикой в Лиге чемпионов

Киевское Динамо 14 сентября стартовало в Лиге чемпионов. В 1-м туре группового этапа подопечные Луческу сыграли вничью с португальской Бенфикой.

Поединок на НСК Олимпийский завершился со счетом 0:0. На последних секундах судья после просмотра ВАР отменил гол Шапаренко.

Перед игрой букмекеры давали на победу украинцев всего 3,25, в то время как успех клуба из Лиссабона оценивался показателем 2,30.

Первый момент у Динамо случился на 9-й минуте, когда Буяльский выбегал в контратаку, и Шапаренко совсем немного не хватило, чтобы ударом со штрафного открыть счет.

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На 33-й минуте Динамо едва само не привезло себе гол, когда прижалось к своим воротам, и после паса Бойко у Сидорчука в украинской штрафной отобрал мяч Вайгл.

Под конец тайма угрозы становились все явнее и лишь реакция Дениса остановила мощный удар украинца Яремчука.

А под конец матча едва не случилось удаление у Динамо. Денис Гармаш на 83-й минуте не смог сдержаться, толкнул оппонента, после чего Энтони Тейлор показал украинцу желтую карточку и сразу красную. Рефери забыл, что не показывал ранее Гармашу горчичник, поэтому после нескольких секунд выяснения отношений Денис остался на поле.

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Последние секунды Динамо устроило настоящий штурм у ворот Бенфики и даже забили гол, но его отменили из-за офф-сайда.

Свой поединок 2-го тура ЛЧ Динамо сыграет 29 сентября в Мюнхене против Баварии.

Как ранее сообщали Главред, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо. По окончании текущего сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевлян, а его преемником станет Андрей Шевченко.