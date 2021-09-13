Шевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / УНИАН

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.

По окончании текущего сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевлян, а его преемником станет Андрей Шевченко, сообщил футбольный обозреватель Олег Ящук в эфире программы Футбольный формат.

"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", - говорит Ящук.

В свою очередь эту же информацию подтвердил футбольный журналист Андрей Малиновский.

"Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация", - подчеркнул он.

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Обратим внимание, что вероятный приход Шевченко на пост главного тренера Динамо не исключают источники в самом клубе.

"Шевченко с конца августа зачастил в офис (Динамо, - ред.). Предложения по дальнейшему трудоустройству отсутствуют. Обида на Федерацию, наоборот, присутствует. Луческу живой, здоровый и активный. Уходить пока не собирается. Румын имеет еще два сезона действующего контракта, личные условия которого выполняются без задержек. За эти годы многое может измениться. Шевченко отношения к клубу пока никакого не имеет", - пишет Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Как известно, Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и с тех пор привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.