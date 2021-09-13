Шевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ

Андрей Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать новым рулевым киевского Динамо.
По окончании текущего сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевлян, а его преемником станет Андрей Шевченко, сообщил футбольный обозреватель Олег Ящук в эфире программы Футбольный формат.
"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", - говорит Ящук.
В свою очередь эту же информацию подтвердил футбольный журналист Андрей Малиновский.
"Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация", - подчеркнул он.
Обратим внимание, что вероятный приход Шевченко на пост главного тренера Динамо не исключают источники в самом клубе.
"Шевченко с конца августа зачастил в офис (Динамо, - ред.). Предложения по дальнейшему трудоустройству отсутствуют. Обида на Федерацию, наоборот, присутствует. Луческу живой, здоровый и активный. Уходить пока не собирается. Румын имеет еще два сезона действующего контракта, личные условия которого выполняются без задержек. За эти годы многое может измениться. Шевченко отношения к клубу пока никакого не имеет", - пишет Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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Как известно, Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и с тех пор привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Контракт румынского тренера со столичным клубом действует до лета 2023 года.