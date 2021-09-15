Шахтер разгромно проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

Шериф-Шахтер / Reuters

15 сентября второй украинский клуб стартовал в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер поехал в Молдову на встречу с дебютантам турнира футбольным клубом Шериф.

Шериф стал главной сенсацией Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда.

Главный тренер Шерифа – украинец Юрий Вернидуб, который много раз играл против Шахтера в чемпионате Украины, полностью выучил тактику соперника.

Матч начался в не высоком темпе. "Горняки" контролировали мяч, но без угроз воротам хозяев поля.

А Шериф выжал максимум из первой же своей контратаки. После навеса слева Адама Траоре красивейшим ударом пробил ворота Пятова.

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Второй тайм Шахтер начали интереснее и заставили Атанасиадиса поработать в воротах. Особенно опасно пробивал Марлос, но голкипер выручил. Потом Педриньо здорово пробил из-за штрафной.

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А дальше - снова забил Шериф. Снова контратака, навес слева и Янсане метров с семи головой вогнал мяч в сетку ворот. Итог 2:0 и Шахтер теряет очки в первом туре Лиги чемпионов.

Отметим, накануне киевское Динамо не смогло вырвать победу у Бенфики и матч первого тура Лиги чемпионов завершился со счетом 0:0.