Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією

Андрій Шевченко в матчі Швеція-Україна / Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після історичної перемоги в 1/8 фіналу Євро-2020, поділився своїми емоціями і планом на гру.

За словами наставника "жовто-синіх" він зі своїми помічниками вирішили трохи убезпечити фланги.

Шевченко зазначив, що команда намагалася контролювати гру. Незважаючи на те, що це не завжди вдавалося, його підопічні виконали установку.

"Перший гол - відмінне завершення від Зінченка. Думаю, такі матчі - хороша гра від двох суперників. Ніхто не хотів програвати. Тому до такої драми дотягнули. У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда повинна грати. Вдячний усім, хто приїхав сьогодні нас підтримати. Дякую команді за той героїзм, який вона продемонстрував. Ця команда заслужила своєю грою любов всієї України", - сказав Шевченко зі сльозами на очах після матчу.

Реклама

Також Шевченко лаконічно відреагував на майбутній матч з Англією.

"Буде важка гра. Зараз є час порадіти, а вже завтра почнемо підготовку", – підсумував Андрій Миколайович.

читайте такожЗеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020

Нагадаємо, що матч Швеція-Україна пройшов в Глазго на Хемпден Парку і завершився в додатковий час (2:1).

В 1/4 фіналу Євро-2020 Україна зустрінеться з Англією 3 липня.