Скандал на Олімпіаді: у Кореї вибачилися перед Україною за фото Чорнобиля

Відео зі збірною України проілюстрували фото Чорнобиля / скріншот

У Південній Кореї найбільший телеканал країни MBC приніс вибачення Україні за те, що під час представлення збірної України на Олімпіаді-2020 проілюструвала відеоряд фото Чорнобильської АЕС.

Відзначимо, що після гнівної реакції користувачів телеканал спочатку вибачився від імені колективу, а потім свої персональні вибачення приніс президент MBC, пише журналіст Рафаель Рашид в Twitter.

"Це був найжахливіший і болючий інцидент з тих пір, як я вступив на посаду президента MBC... я ще раз схиляю голову і приношу вибачення", — заявив керівник телеканалу.

Зазначимо, що лист з вибаченнями також було направлено посольству України в Сеулі. Телекомпанія визнала, що використовувала неприйнятні зображення і підписи. "Ми приносимо вибачення країнам, включаючи Україну, і нашим глядачам", - йдеться в заяві.

Додамо, що для ряду країн були обрані невинні картинки з гастрономічними пристрастями жителів (піца для Італії, лосось для Норвегії, суші для Японії). У той же час для ілюстрації Румунії, наприклад, була обрана картинка з Дракулою. Збірну Гаїті показували поруч з інформацією про заворушення в країні після вбивства президента. Маршаллові острови були описані як "колишній ядерний полігон США".

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