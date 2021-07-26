Скандал на Олимпиаде: в Корее извинились перед Украиной за фото Чернобыля

Видео со сборной Украины проиллюстрировали фото Чернобыля / Скриншот

В Южной Корее крупнейший телеканал страны MBC принес извинения Украине за то, что во время представления сборной Украины на Олимпиаде-2020 проиллюстрировала видеоряд фото взорвавшейся Чернобыльской АЭС.

Отметим, что после гневной реакции пользователей телеканал сначала извинился от имени коллектива, а потом свои персональные извинения принес президент MBC, пишет журналист Рафаэль Рашид в Twitter.

"Это был самый ужасный и болезненный инцидент с тех пор, как я вступил в должность президента MBC… Я еще раз склоняю голову и приношу извинения", — заявил руководитель телеканала.

Отметим, что письмо с извинениями также было направлено посольству Украины в Сеуле. Телекомпания признала, что использовала неприемлемые изображения и подписи. "Мы приносим извинения странам, включая Украину, и нашим зрителям", — говорится в заявлении.

Добавим, что для ряда стран были выбраны невинные картинки с гастрономическими пристрастиями жителей (пицца для Италии, лосось для Норвегии, суши для Японии). В то же время для иллюстрации Румынии, например, была выбрана картинка с Дракулой. Сборную Гаити показывали рядом с информацией о беспорядках в стране после убийства президента. Маршалловы острова были описаны как "бывший ядерный полигон США".

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Напомним, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, ранее отрезавший от нашего государства оккупированный РФ Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины.

Ранее на официальном сайте соревнований на карте мира между материковой территорией Украины и Крымом была такая же линия, какой обозначены границы между различными государствами. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.