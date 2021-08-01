ЗМІ дізналися, чому Шевченко не продовжив контракт зі збірною України

Андрій Шевченко просив зарплату в 3 мільйони євро для всього тренерського штабу - джерело / Reuters

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишив національну команду після того, як не зміг домовитися з Українською асоціацією футболу про фінансові умови продовження контракту.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на власне джерело, яке обізнане про ситуацію, Шевченко і федерація футболу не змогли домовитися щодо продовження контракту. Проблема виникла під час обговорення фінансової сторони.

Підкреслюється, що ціна питання - 3 мільйони доларів, причому на весь тренерський штаб Шевченка.

Зазначимо, згідно з інформацією ведучих програми ТаТоТаке Костянтина Андріюка та Сергія Болотникова, річний оклад особисто Андрія Шевченка у 2018 році становив 720 тисяч доларів. Офіційно ці відомості не підтверджувалися, але і не спростовувалися. Скільки отримує тренерський штаб Шевченка, не уточнювалося.

Відставка Андрія Шевченка

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко у неділю, 1 серпня, заявив про те, що він залишає команду у зв'язку із завершенням контракту з Українською асоціацією футболу. Шевченко очолював збірну з липня 2016 року.

Шевченко не назвав конкретних причин непродовження контракту, проте раніше він заявляв, що не проти попрацювати тренером у клубному футболі.