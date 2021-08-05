"Спорт не має відношення до політики": Федіна і Савчук дружать зі спортсменками з Росії

Федіна і Савчук відповіли на питання про "непрості відносини" Росії та України / Скріншот Telesport

Українські синхроністки Марта Федіна і Анастасія Савчук, які раніше завоювали бронзові медалі на Олімпіаді у Токіо, розповіли про дружбу з росіянками Світланою Ромашиною і Світланою Колесніченко. Савчук сказала, що спорт не має відношення до політики, а Федіна зазначила, що вони зі спортсменками з Росії, які виграли золоті медалі, "кращі подружки".

Про це вони розповіли під час спільної з росіянками Колесніченко і Ромашиною пресконференції в середу, 4 серпня. Заява була відповіддю на питання журналіста з Росії про те, які відносини між спортсменами в умовах "непростих відносин між країнами".

За словами Савчук, спорт і політика різні сфери, а на турнірах спортсменки ставляться один до одного з підтримкою і повагою.

"Спорт не має відношення до політики, і на змаганнях ми завжди підтримуємо один одного... Ми всі один одного поважаємо і розуміємо, наскільки сильно кожен працює... Тому завжди підтримуємо і вітаємо з кожною медаллю", - каже Савчук.

Інша українська синхроністка, Марта Федіна, сказала, що вони з росіянками "взагалі кращі подружки". Вона бачила їх по телевізору в своїй юності і рада з ними дружити.

"Мені це дуже приємно. Коли я була маленькою, я бачила їх по телевізору... У нас все дуже по-доброму... Ми вітали їх з перемогою, тому що ми розуміємо, чого це коштує", - підкреслила 19-річна спортсменка.

Нагадаємо, 4 серпня Українки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали бронзові медалі на Олімпіаді у Токіо у синхронному плаванні. Вони посіли третє місце за підсумками довільної та технічної програм.