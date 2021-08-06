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"Соромно за свою країну": учасниця Олімпіади від України Рижикова поділилася болем від виступу

6 серпня 2021, 14:22

Легкоатлетка Анна Рижикова посіла 5-е місце на дистанції 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді у Токіо.

Анна Рижикова розповіла, як підтримують спортсменів у Європі / Reuters

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка виступає на Олімпіаді у Токіо, посіла 5-те місце у змаганні на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Вона поскаржилася на труднощі, з якими доводилося їй стикатися під час підготовки до змагань. Порівнявши свою ситуацію з умовами посівшої третє місце колежанки з Нідерландів Фемки Бол, з якою працює ціла команда професіоналів, вона сказала, що у цій ситуації їй соромно за свою країну.

У інтерв'ю Суспільне спорт Українка розповіла про те, що її результат у вигляді п'ятого місця пояснюється умовами, в яких їй доводиться готуватися. За її словами, вона є фактично одинаком, що бореться з "цілою армією" суперників. У той час, коли з тією ж Фемкою Бол працює ціла команда, задіяна в підготовці суперників.читайте також"Срібло" для України: Насібов створив сенсацію на Олімпіаді-2020

Українка зазначила, що у такій ситуації їй соромно за свою країну, адже спортсменку підтримує тільки тренер, сім'я і масажист. Тоді, коли крім них дівчині ніхто не допомагає.

"Не дуже хотілося б це казати, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я в якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я один в полі воїн проти цілої армії. Фемке - дуже сильна, і як людина вона хороша, і як спортсменка. Молода і красива, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить. Але я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами, з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони щодо цього навіть не замислюються, за них все це робить науковий підхід – це трошки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", - сказала Рижикова

До речі, на Олімпіаді-2020 у Токіо стався історичний момент. Вперше в історії дві українські спортсменки дійшли до фіналу у змаганні біг на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Українки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук фінішували на 5-му і 6-му місцях.

Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга на Олімпійських іграх завоювала бронзу. Їй не вдалося отримати золото, тому що спортсменка програла Івет Горанової з Болгарії з рахунком 1:5.

Олімпіада-2020 новини України
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