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"Стыдно за свою страну": участница Олимпиады от Украины Рыжикова поделилась болью от выступления

6 августа 2021, 14:22
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Легкоатлетка Анна Рыжикова заняла 5-е место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.

Рыжикова
Анна Рыжикова рассказала, как поддерживают спортсменов в Европе / Reuters

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, которая выступает на Олимпиаде в Токио, заняла 5-е место в соревновании на дистанции 400 метров с барьерами. Она посетовала на трудности, с которыми приходилось ей сталкиваться в ходе подготовки к соревнованиям. Сравнив свою ситуацию с условиями занявшей 3-е место коллеги из Нидерландов Фемки Бол, с которой работает целая команда профессионалов, она сказала, что в этой ситуации ей стыдно за свою страну.

В интервью Суспильне Спорт украинка рассказала о том, что ее результат в виде пятого места объясняется условиями, в которых ей приходится готовиться. По ее словам, она является фактически одиночкой, сражающейся с "целой армией" соперников. В то время как с той же Фемкой Бол работает целая команда, задействованная в подготовке соперников.Читайте также"Серебро" для Украины: Насибов сотворил сенсацию на Олимпиаде-2020

Украинка отметила, что в такой ситуации ей стыдно за свою страну, ведь спортсменку поддерживает только тренер, семья и массажист. Тогда, когда кроме них девушке никто не помогает.

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", - сказала Рыжикова

К слову, на Олимпиаде-2020 в Токио произошел исторический момент. Впервые в истории две украинские спортсменки дошли до финала в соревновании бег на дистанции 400 метров с барьерами. Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук финишировали на 5-м и 6-м местах.

Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга на Олимпийских играх завоевала бронзу. Ей не удалось получить золото, так как спортсменка проиграла Ивет Горановой из Болгарии со счетом 1:5.

Олимпиада-2020 новости Украины
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