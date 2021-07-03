Україна - Англія 0:4, команда Шевченка вилетіла з Євро-2020 після розгрому в 1/4

Епізод матчу Україна - Англія / Reuters

У суботу, 3 липня, збірна України провела матч 1/4 на Чемпіонаті Європи з футболу проти команди Англії.

Підопічні Андрія Шевченка програли з розгромним рахунком 0: 4 в Римі команді Гарета Саутгейта.

На початку матчу рахунок відкрили англійці на 4-й хвилині. Стерлінг віддав розрізний пас з лівого флангу, після чого Кейн проштовхнув м'яч у ворота українців.

У другому таймі збірна України пропустила ще три м'ячі. На 46-й хвилині після подачі Шоу зі штрафного точно головою зіграв Магуайр.

На 50-й хвилині Шоу виконав ще одну результативну передачу з лівого флангу, після чого Кейн зробив дубль.

Реклама

На 63-й хвилині після подачі кутового Маунтом з правого флангу м'яч знайшов голову Хендерсона перед воротарською і в результаті знову опинився в сітці воріт Бущана.

Україна – Англія 0:4

Ш: Кейн( 4, 50), Магуайр (46), Хендерсон (63)

Україна: Бущан, Матвієнко, Кривцов (Циганков, 35), Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук.

Англія: Пікфорд, Шоу (Тріпп'єр, 65), Уокер, Стоунз, Магуайр, Райс (Хендерсон, 57), Філліпс (Беллінгем, 65), Санчо, Маунт, Кейн (Калверт-Льюін, 73), Стерлінг (Решфорд, 65).

Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.