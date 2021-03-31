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Україна не змогла вдома обіграти Казахстан

31 березня 2021, 23:36

Збірна України з футболу втретє поспіль грає нічийно у відбірковому циклі на чемпіонат світу-2022 в Катарі - тепер ось зіграла зі збірною Казахстану

  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters
  • Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира
    Україна - Казахстан Отбор на чемпионат мира Reuters

Після того, як Україна на останніх хвилинах упустила два очки в матчі з Фінляндією, підопічним Шевченка потрібно було неодмінно реабілітуватися у матчі з Казахстаном.

Українці з перших хвилин понеслися в атаки. Мораес на 13-й хвилині не зміг з носка проштовхнути у ворота передачу Зінченка на хід у центрі штрафного майданчика. Через три хвилини він же в стрибку замикав подачу праворуч від Малиновського, але в площину воріт не влучив.

Але на 20-й хвилині Яремчук отримав передачу від Зінченка і обвідним ударом вистрілив у дальній кут воріт - 1:0.

До кінця першого тайму в українців було ще кілька непоганих моментів. У прикладу, Караваєв покотив з правого флангу на центральний вхід у штрафну, але Роман закрутив м'яч у руки голкіперу. А на 42-й хвилині Малиновський змістився на лівий фланг і вдарив - але над поперечиною.

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Другий тайм почався теж з атак збірної України.

На 58-й хвилині Зінченко віддав пас на хід у лівий фланг чужого штрафного майданчика. Яремчук вдарив, але воротар Казахстану Покатілов відбив.

І тут раптово казахи зрівняли рахунок. Аімбетов відпасував на партнера з чудовим прізвищем мужиків на лівий фланг штрафного майданчика. А той легко закрутив у дальній кут - 1:1.

Матч так і закінчився - з нічийним рахунком. Україна втретє поспіль грає на 1: 1.

збірна України чемпіонат світу з футболу
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