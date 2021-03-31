Украина не смогла дома обыграть Казахстан

После того, как Украина на последних минутах упустила два очка в матче с Финляндией, подопечным Шевченко нужно было кровь из носу реабилитироваться в матче с Казахстаном.

Украинцы с первых минут понеслись в атаки.Мораес на 13-й минуте не смог с носка протолкнуть в ворота передачу Зинченко на ход в центре штрафной. Через три минуты он же в прыжке замыкал подачу справа от Малиновского, но в створ ворот не попал.

Но на 20-й минуте Яремчук получил передачу от Зинченко и обводящим ударом выстрелил в дальний угол ворот - 1:0.

До конца первого тайма у украинцев было еще несколько неплохих моментов. У примеру, Караваев покатил с правого фланга на центральный вход в штрафную, но Роман закрутил мяч в руки голкиперу. А на 42-й минуте Малиновский сместился на левый фланг и ударил - но над перекладиной.

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Второй тайм начался тоже с атак сборной Украины.

На 58-й минуте Зинченко отдал пас на ход в левый фланг чужой штрафной. Яремчук ударил, но вратарь Казахстана Покатилов парировал.

И тут внезапно казахи сравняли счет. Аимбетов отпасовал на партнера с замечательной фамилией Мужиков на левый фланг штрафной. А тот легко закрутил в дальний угол - 1:1.

Матч так и закончился - с ничейным счетом. Украина в третий раз подряд играет на 1:1.