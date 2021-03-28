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Украина упустила победу в матче против Финляндии

28 марта 2021, 23:40

Сборная Украины по недоброй уже традиции на последних минутах пропустила гол и потеряла два очка в мачте против сборной Финляндии в отборе на ЧМ.

  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters
  • Украина - Финляндия
    Украина - Финляндия Reuters

После того, как сборная Украины тушкой-чучелом отстояла ничью со счетом 1:1 в гостях против чемпионов мира, французов, ей предстоял домашний матч отборочного цикла на мундиаль-2022 против крепкой сборной Финляндии.

И первый опасный момент создали именно гости. Главная их сегодняшняя звезда, форвард английского Норвича Теему Пукки хорошо подхватил отскок от прохода Лода, ударил, но попал в спину Миколенко. Мяч улетел на угловой.

Украина ответила так - Малиновский с левого фланга штрафной подал в центр, Зубков бил головой сходу, но мяч предательски улетел в сторону от левой штанги.

Эта же связка сыграла еще раз, когда Малиновский раскрутился перед чужой штрафной отпасовал на Яремчука в левом фланге. Удар - но его блокировал защитник. После чего Зубков справа добивал - но послал мяч над перекладиной.

Во втором тайме Матвиенко спас Украину от гола - его партнеры проспали выпад Пукки в контратаке, после чего тот быстро отпасовал на Лода. Но Матвиенко в красивом подкате прервал его удар.

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А потом Украина открыла счет. Вышедший на замену вместо Яремчука украино-бразилец Жуниор Мораес забил свой первый гол в составе сборной. Караваев продрался по правому флангу и кинжально прострелил. Мораес оторвался от защитников и фехтовальным выпадом ногой отправил мяч в ворота - 1:0.

Финны понеслись отыгрываться и, к сожалению, преуспели.

Под самый занавес матча, Миколенко и Забарный подарили финнам стопроцентный момент. После чего первому ничего не оставалось, как срубать Пукки в штрафной. Красная карточка и пенальти. Сам же пострадавший его отлично и исполнил - 1:1.

Целых пять добавленных ко второму тайму арбитром минут ситуацию не изменили. Украина упускает победу и теряет очки в матче с Финляндией.

сборная Украины чемпионат мира по футболу Сборная Финляндии
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