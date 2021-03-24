Франция - Украина: результаты матча отбора на ЧМ-2022

Результаты матча Франция - Украина / Reuters

Сегодня, 24 марта, сборная Украины по футболу начала свой поход за путевку в финальную часть чемпионата мира 2022, где сборная нашей страны играла всего один раз в 2006 году под руководством Олега Блохина. Тогда Украина дошла до четвертьфинала в Германии.

Сегодня в отборе на мундиаль первым соперником сборной Украины стали действующие чемпионы мира - сборная Франции.

Стоит отметить, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выпустил на поле сразу пятерых защитников. При этом в стартовом составе небыло ни одного номинального левого полузащитника.

При пустых трибунах стадиона Стад де Франс в Париже хозяева поля открыли счет уже на 19-й минуте.

Нападающий Барселоны Гризманн на 19-й минуте не упустил момент, подобрал мяч на фланге, сместился в центр и технично отправил мяч в ворота сборной Украины.

Первый тайм матча Франция - Украина завершился минимальным преимуществом Франции, но после перерыва Украина сумела отыграться.

На 57-й минуте Караваев у чужой штрафной выцарапал мяч у Мбаппе, отдал передачу на Сидорчука, который пробил по воротам.

Мяч зацепил Кимпембе, немного изменил направление и залетел в ворота уже бессильного Льориса.

Таким образом на выезде наша команда сыграла вничью с чемпионами мира.

Результат матча Франция - Украина - 1:1

Стартовые составы сборной Франции и Украины

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Караваев, Малиновский, Шапаренко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко.

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