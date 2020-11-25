УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

Сборная Украины таким образом покинет элитный Дивизион Лиги наций / uefa.com

25 ноября апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело об отмененном матче заключительного тура группового раунда Лиги наций Швейцария — Украина и вынес решение не в пользу нашей команды.

Как сообщает официальный сайт УАФ, сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, что после того, как в украинской команде несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус, санитарные службы Люцерна, где должен был пройти матч, запретили проводит поединок.

Швейцарская сторона утверждала, что Украина не сделала все возможное, чтобы матч состоялся, поэтому несет ответственность за его срыв.

Украинская сторона придерживалась противоположного мнения.

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Своим решением УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, в Лигу В Лиги наций.

Вице-президент, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что Украинская ассоциация футбола категорически не согласна с этим решением и будет подавать апелляцию в Лозанну.

Решение УЕФА прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей. Но можно такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, который до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Безусловно нет! ", - написал Павелко в Facebook.

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