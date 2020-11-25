УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

25 ноября 2020, 18:22

Сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3

Сборная Украины таким образом покинет элитный Дивизион Лиги наций / uefa.com

25 ноября апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело об отмененном матче заключительного тура группового раунда Лиги наций Швейцария — Украина и вынес решение не в пользу нашей команды.

Как сообщает официальный сайт УАФ, сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, что после того, как в украинской команде несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус, санитарные службы Люцерна, где должен был пройти матч, запретили проводит поединок.

Швейцарская сторона утверждала, что Украина не сделала все возможное, чтобы матч состоялся, поэтому несет ответственность за его срыв.

Украинская сторона придерживалась противоположного мнения.

Читайте такжеУкраина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций

Своим решением УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, в Лигу В Лиги наций.

Вице-президент, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что Украинская ассоциация футбола категорически не согласна с этим решением и будет подавать апелляцию в Лозанну.

Решение УЕФА прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей. Но можно такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, который до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Безусловно нет! ", - написал Павелко в Facebook.

Матч Швейцария - Украина отменили - о чем ранее писал Главред:

  • Матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в сборной Украине.
  • Главный врач кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом отправил всю делегацию Украины на карантин.
  • Однако, по регламенту УЕФА, у команды Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

УЕФА УАФ Швейцария – Украина
Сейчас вы просматриваете новость «УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Диего Марадона умерДиего Марадона умер В Крыму скончался украинский футболистВ Крыму скончался украинский футболист УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со ШвейцариейУЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией Динамо дома разгромно проиграло БарселонеДинамо дома разгромно проиграло Барселоне В РФ на чемпионате по скалолазанию зазвучал гимн УкраиныВ РФ на чемпионате по скалолазанию зазвучал гимн Украины
Следующий материал

Последние новости

19:27
Жуткая катастрофа МАУ: Иран определился с вопросом компенсаций Украине
19:24
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
19:10
Пеле прокомментировал смерть Диего Марадоны Видео
19:09
Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев Видео
19:06
В Минобразования оправдали учебник, где рак предлагают лечить содой
Реклама
19:00
Выборы мэра Дрогобыча: названо имя победителя
18:50
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
18:39
Кайли Дженнер возбудила фанатов шикарным телом в откровенном купальнике
18:38
Нафтогаз обвинили в монополизме
18:29
Будет ли снег: синоптики дали прогноз на декабрь Видео
18:25
В Кабмине раскрыли планы по жесткому карантину в Украине Видео
18:25
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
18:24
Диего Марадона умер Фото Видео
18:22
УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией Видео
18:12
​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине: названы сроки Видео
18:06
День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты Фото Видео
18:04
Лавров прибыл с визитом в Беларусь Видео
18:01
"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ Видео
17:51
Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек
17:49
Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева
Реклама
17:45
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
17:39
У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским Видео
17:28
Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению Видео
17:27
Кабмин восстановил "пакет малыша"
17:18
Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19 Видео
17:14
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса Видео
17:10
Всемирный день диабета вместе с Ново Нордиск: как мы учились и делились опытом новости компании
17:07
Индонезия выдаст украинского блогера России
17:00
Эксперт объяснил, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
15:54
Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения Видео
15:48
В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина Видео
15:46
Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ
15:43
Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа
15:41
Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные Видео
15:29
Украина пошла торговой войной на Беларусь
Реклама
15:19
Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня Видео
15:03
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
14:56
Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок
14:34
Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
14:28
Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху Видео
14:25
Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера
14:09
Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы Видео
13:57
Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать Видео
13:55
Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса Видео
13:45
Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять