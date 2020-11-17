Матч Швейцария – Украина отменили:​ в УЕФА сделали заявление

В УЕФА сделали заявление о матче Швейцария - Украина / УАФ

Матч Швейцария - Украина в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА​ отменили. Как сообщили в УЕФА, единственной возможностью для проведения этого матча было то, что за сборную Украины сыграют футболисты, которые не контактировали с инфицированными коронавирусом, и которые имеют право выступать за сборную Украины.

В УЕФА отметили, что матч могли бы сыграть 17 или 18 ноября. За сборную Украины могли бы выступить игроки молодежной сборной, однако у них 17 ноября – матч против Северной Ирландии.

Этот вопрос будет передан в Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, которые применяются к матчам сборной.

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Отмечается, что в УЕФА есть несколько вариантов относительно исхода матча.

Как сообщают СМИ, наиболее вероятно то, что результат матча будет определен жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).

При этом в Украинской ассоциации футбола​ заявили, если сборной Украине за этот матч засчитают техническое поражение, они сразу же подадут протест.

Как ранее сообщал Главред, ​перед поединком со Швейцарией в сборной Украине произошла вспышка COVID-19. Положительные тесты на коронавирус получили Соболь, Макаренко и Ризнык. Кроме них коронавирус подтвердился у Малиновского, Мораеса и Кривцова. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили.​