Матч Украины и Швейцарии в Лиге Наций отменен - официально

Сборная Украины / Reuters

Представители УЕФА сообщили представителям Украинской ассоциации футбола ‒ в связи с решением Департамента здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправить на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч шестого тура Лиги наций Швейцария – Украина отменяется.

Как сообщается на сайте УАФ - и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей делает это невозможным.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

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