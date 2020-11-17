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Матч Украины и Швейцарии в Лиге Наций отменен - официально

17 ноября 2020, 15:51

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Сборная Украины
Сборная Украины / Reuters

Представители УЕФА сообщили представителям Украинской ассоциации футбола ‒ в связи с решением Департамента здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправить на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч шестого тура Лиги наций Швейцария – Украина отменяется.

Как сообщается на сайте УАФ - и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей делает это невозможным.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

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Сборная Украины коронавирус - что было ранее:

  • Ранее сообщалось, что в сборной Украины четыре игрока получили положительные тесты на COVID-19 – коронавирус диагностирован у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова и Виктора Коваленко.
  • Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов позже сдалиположительные тесты на COVID-19, после чего сборную Украины отправилина карантин.
сборная Украины коронавирус Лига наций Сборная Швейцарии
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