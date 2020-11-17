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Швейцария – Украина: украинцам грозит техническое поражение – СМИ

17 ноября 2020, 13:59

Матч Швейцария – Украина находится под угрозой срыва, выяснили журналисты.

Сборной Украины в матче со Швейцарией грозит техническое поражение – Швейцария – Украина Лига наций
В матче со Швейцарией сборной Украины грозит техническое поражение / УНИАН

Судьба матча Лиги наций Швейцария – Украина, который запланирован на вечер вторника, 17 ноября, в швейцарском городе Люцерн, зависит от главврача одноименного кантона Роджера Харстолла.

Врач изучит результаты тестов игроков обеих команд на коронавирус COVID-19 и примет решение – запретить или разрешить проведение игры, пишет швейцарский Blick.

По его сведениям, если врач решит запретить игру, то она будет отменена после согласования с медкомиссией УЕФА. Издание добавило, что после этого матч могут перенести или засчитать сборной Украине техническое поражение.

В медицинском протоколе УЕФА говорится, что матчи могут проводиться, если в команде есть минимум 12 полевых игроков, которые не имеют проблем со здоровьем, и один здоровый вратарь.

  • Ранее сообщалось, что в сборной Украины четыре игрока получили положительные тесты на COVID-19 – коронавирус диагностирован у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова и Виктора Коваленко.
  • Напомним, начало матча Швейцария – Украина в городе Люцерн запланировано в 21:45 по Киеву. Игру планировали провести на стадионе Свисспорарена.

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