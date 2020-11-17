Швейцария – Украина: украинцам грозит техническое поражение – СМИ

Матч Швейцария – Украина находится под угрозой срыва, выяснили журналисты.
Судьба матча Лиги наций Швейцария – Украина, который запланирован на вечер вторника, 17 ноября, в швейцарском городе Люцерн, зависит от главврача одноименного кантона Роджера Харстолла.
Врач изучит результаты тестов игроков обеих команд на коронавирус COVID-19 и примет решение – запретить или разрешить проведение игры, пишет швейцарский Blick.
По его сведениям, если врач решит запретить игру, то она будет отменена после согласования с медкомиссией УЕФА. Издание добавило, что после этого матч могут перенести или засчитать сборной Украине техническое поражение.
В медицинском протоколе УЕФА говорится, что матчи могут проводиться, если в команде есть минимум 12 полевых игроков, которые не имеют проблем со здоровьем, и один здоровый вратарь.
- Ранее сообщалось, что в сборной Украины четыре игрока получили положительные тесты на COVID-19 – коронавирус диагностирован у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова и Виктора Коваленко.
- Напомним, начало матча Швейцария – Украина в городе Люцерн запланировано в 21:45 по Киеву. Игру планировали провести на стадионе Свисспорарена.
Автор: Екатерина Присяжнюк