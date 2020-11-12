УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Проигрыш Польше: Шевченко назвал причину провала сборной Украины

12 ноября 2020, 11:31

Сборной Украины не хватило реализации моментов, полагает ее главный тренер.

Шевченко назвал причину проигрыша Украины Польше – Польша Украина футбол
Андрей Шевченко назвал причину проигрыша Украины Польше / УНИАН

Главный тренер украинской национальной сборной по футболу Андрей Шевченко поделился, что товарищеский матч Польша – Украина стал провальным для нашей команды из-за двух ошибок.

Украинские футболисты допустили две ошибки и были за них очень сильно наказаны, рассказал наставник после игры, говорится на сайте Української асоціації футболу.

Шевченко добавил, что сборная Украины показала очень достойный футбол, но ей не хватило реализации моментов.

"…Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды…", – заявил тренер.

  • Напомним, товарищеский матч между Украиной и Польшей состоялся вечером 11 ноября в польском городе Хожув.
  • Украинцы проиграли полякам – пропусти ли два гола и не смогли в ответ забить ни одного. Первый гол сборная Украины пропустила на 40-й минуте, а второй – на 62-й.
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу новости футбола
Сейчас вы просматриваете новость «Проигрыш Польше: Шевченко назвал причину провала сборной Украины». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:18
Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"
12:06
"Абсолютный провал": журналист раскритиковал заявление о госпитализации Зеленского Видео
12:00
Порт ТИС заподозрили в схемах по неуплате налогов – СМИ Фото Видео
11:59
Спикер Зеленского указала на самый большой свежий фейк насчет COVID-19 Видео
11:59
"Герегой поводили по губам": Эпицентр влип в скандал из-за карантина выходного дня Видео
Реклама
11:35
Подопечная Потапа разделась на пикантном фото
11:31
Проигрыш Польше: Шевченко назвал причину провала сборной Украины
11:21
Повышенная температура: симптомы, лечение и причины обращения к врачу Видео
11:17
Эрдоган и Путин в Нагорном Карабахе подписали пакт о ненападении мнение
11:10
Россия закроет торговое представительство в Украине
11:02
Протест нарастает: еще один город отказался вводить карантин выходного дня Видео
11:01
Анна Ризатдинова раскрыла секрет о своем теле
10:57
Перемирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за Карабах Видео
10:55
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
10:46
Рано списывать PS4 со счетов: Sony раскрыла срок жизни "старушки"
10:45
Карантин выходного дня: в МОЗ объяснили, что дадут новые ограничения Видео
10:42
Появились подробности состояния Светлакова после госпитализации с коронавирусом
10:40
Цинк: врач назвал симптомы дефицита в организме Видео
10:31
Кому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявление Видео
10:20
Заговор против Байдена в Госдепе заставил мировых лидеров пойти на хитрость Видео
Реклама
10:20
Кто заплатит за бессмысленный карантин выходного дня мнение
10:06
В России COVID-19 подцепил еще один вакцинированный Спутником V медик
09:58
Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина Видео
09:47
Зеленский в больнице: Мендель рассказала о состоянии здоровья президента
09:16
Подоляк признался, как Зеленский принимает решения о судьбе украинцев Видео
09:10
Аваков и Ткаченко выступали против "локдауна выходного дня" - СМИ
08:55
У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах Видео
08:40
Магнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам Видео
08:30
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всего
08:26
Трамп уйдет с поста президента только в крайнем случае мнение
08:15
Антирекорд: коронавирус впервые заразил за сутки более 11 тысяч украинцев и пересек "красную" линию Видео
08:14
В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского Видео
07:56
Как остановить пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали главное условие Видео
07:54
Стало известно о серьезных проблемах с вакциной Pfizer от коронавируса Видео
07:22
Стало известно, где лечатся от COVID-19 Зеленский и Ермак Видео
07:13
Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса Видео
06:57
Мендель заразилась COVID-19 раньше Зеленского – СМИ Видео
06:57
Унизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве" мнение
06:01
Кушай и никого не слушай: от какой болезни спасает лишний вес
05:28
"Бледный" Путин между двух огней: эксперт объяснил, зачем РФ погасила конфликт в Карабахе Видео
Реклама
05:05
Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фото Фото
04:31
"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху Видео
03:59
Защищают ли маски с клапанами от COVID-19: ученый дал неожиданный ответ Видео
03:13
Эксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе Видео
02:40
Красивые способы завязать галстук: фото и видео инструкция Видео
02:15
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
01:34
Пятница, 13: что нельзя есть Видео
00:52
Ученые объяснили, как найти предрасположенность к гипертонии
00:21
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото
00:05
В Украину идут затяжные холода: синоптики огорчили прогнозом погоды ​ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять