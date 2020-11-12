Проигрыш Польше: Шевченко назвал причину провала сборной Украины

Андрей Шевченко назвал причину проигрыша Украины Польше / УНИАН

Главный тренер украинской национальной сборной по футболу Андрей Шевченко поделился, что товарищеский матч Польша – Украина стал провальным для нашей команды из-за двух ошибок.

Украинские футболисты допустили две ошибки и были за них очень сильно наказаны, рассказал наставник после игры, говорится на сайте Української асоціації футболу.

Шевченко добавил, что сборная Украины показала очень достойный футбол, но ей не хватило реализации моментов.

"…Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды…", – заявил тренер.