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Украина проиграла Польше в товарищеском матче

11 ноября 2020, 23:38

Украинцы уступили сборной соседней страны.

  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters
  • Польша - Украина Reuters

На очередной товарищеский матч подопечные Андрея Шевченко, игроки сборной Украины, по идее, должны были выйти с сильным желанием смыть с себя позор предыдущей такой игры. Где ослабленные коронавирусом украинцы в гостях были уничтожены со счетом 7:1 сборной Франции.

К сожалению, ничего у подопечных Шевченко не вышло. Хоча начало было за ними. На 11-й минуте Бохневич сбил Ярмоленко в штрафной площадке. Пенальти взялся бить сам пострадавший. Но изо всех сил ударил в штангу.

На 40-й минуте лажанул наконец-то дебютировавший в сборной Андрей Лунин. Он зачем-то выбежал далеко из ворот, а потом подарил мяч Зьелински. Тот быстро перевел мяч на Пьонтека - удар в пустые ворота. 1:0.

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После перерыва массовые замены от Шевченко ситуацию не особо изменили.

На 62-й минуте Модер сильно ударил в штангу и первым успел на добивание. 2:0.

Попытки украинцев хоть как-то размочить счет ни к чему не привели. Разве что Цыганков получил пас от Марлоса и пробил мимо вратаря поляков - мяч ушел рядом со штангой.

футбол сборная Украины Польша спорт
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